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«Столкновение характеров». Монтойя — о предстоящей работе Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

«Столкновение характеров». Монтойя — о предстоящей работе Хэмилтона и Леклера в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Семикратный чемпион Формулы-1 перейдёт в «Скудерию» в 2025 году на место испанца Карлоса Сайнса.

«Честно говоря, будет интересно посмотреть, насколько гладко всё сложится у Шарля и Льюиса. Это будет столкновение характеров. Будет забавно наблюдать за ними», — приводит слова Монтойи Racingnews365.

В «Скудерии» сообщали, что с Льюисом они заключили многолетний контракт. Говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год. В настоящий момент британец занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.

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