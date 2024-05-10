Штайнер рассказал, что его удивило в ситуации с уходом Ньюи из «Ред Булл»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о предстоящем уходе из «Ред Булл» руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Что меня удивило, так это то, что в следующем году он сможет пойти работать в другую команду. Думаю, мы все этим удивлены. Чем-то это напомнило переход Льюиса Хэмилтона, который удивил меня, но шокирован ли я? Нет», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

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