Экс-механик «Макларена» высказался о возможном уходе сотрудников «Ред Булл»

Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился мнением об обстановке внутри австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Я узнал, что Джонатан Уитли не единственный, кто всерьёз рассматривает возможность ухода из команды. На самом деле речь больше не идёт о победах в гонках и чемпионатах. Да, в этом году титул почти наверняка будет у «Ред Булл». Они выиграют больше гонок. И в следующем году у них будет отличная возможность добиться успеха.

Но если кто-то недоволен своей рабочей средой и если в «Ред Булл» ситуация действительно такова, неудивительно, что больше людей, особенно на более высоком уровне, начинают думать и рассматривать другие варианты», — приводит слова Пристли F1 Oversteer со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

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