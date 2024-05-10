Ландо Норрис на детекторе лжи ответил, есть ли у него девушка

Пилот «Макларена» Ландо Норрис во время передачи на Sky Sports ответил на ряд вопрос, будучи подключённым к полиграфу (детектору лжи). В частности, британцу задали несколько вопросов о девушках.

Когда интервьюер спросил, есть ли у него девушка, Норрис улыбнулся, прежде чем ответить «нет». Оператор кивнул, подтверждая, что это правда. Потом у Норриса поинтересовались, много ли у него подруг, что привело к смеху пилота. Затем Ландо ответил «да», и оператор снова кивнул, подтверждая истинность его слов.

Фото: Скриншот передачи на Sky Sports

Напомним, Норрис стал победителем недавнего Гран-при Майами. Этот успех стал для него первым за время выступления в Формуле-1.

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