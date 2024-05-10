Леклер сделал заявление по поводу прекращения работы со своим гоночным инженером

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поблагодарил Хави Маркоса, который работал его гоночным инженером с 2019 года. Ранее в «Скудерии» сообщили, что с 13 мая Маркос перестанет работать с Леклером и переключится на новую сферу, которая пока не уточняется.

«Спасибо большое за всё, Хави. Вместе с тобой мы проработали много лет. С тобой я завоевал первый поул, одержал первую победу. Свой первый год в «Феррари» я проводил рядом с тобой. Ты всегда делал так, чтобы я добивался лучшего. Спасибо за всё и удачи в твоих новых приключениях», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Леклер сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 98 очков.

Шарль Леклер прилетел в Узбекистан: