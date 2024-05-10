Вассёр: ещё один шаг, и «Феррари» будет бороться с «Ред Булл» каждый Гран-при

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о шансах своей команды конкурировать с «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы оказываем на «Ред Булл» давление, они должны быть немного более агрессивными в своей стратегии. Они больше не находятся в зоне комфорта, как в прошлом году, когда было неважно, что случится, – после второго круга они были впереди. Если мы сделаем ещё один маленький шаг, то действительно сможем бороться с ними каждый уикенд», — приводит слова Вассёра Motorsport.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 187 очков. «Ред Булл» лидирует. На счету австрийской команды 239 баллов.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: