В Alpine представили водородный гиперкар с 4-цилиндровым двигателем

Компания Alpine в дни гонки «6 часов Спа-Франкоршам» чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) представила водородный гиперкар Alpenglow Hy4.

Alpine Alpenglow Hy4 Фото: Alpine Cars

Этот автомобиль — первое реальное воплощение концепта Alpenglow, представленного на Парижском автосалоне 2022 года. Гиперкар состоит из карбонового монокока и оснащён 4-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания рабочим объёмом два литра, работающим на водородном топливе, — что и определило индекс Hy4.

Alpine Alpenglow Hy4 Фото: Alpine Cars

Мощность этой силовой установки — 340 лошадиных сил, однако в будущем Alpenglow получит совершенно новый двигатель V6 — его в Alpine представят до конца 2024 года.

Alpine Alpenglow Hy4 Фото: Alpine Cars

Создатели отмечают, что Alpenglow Hy4 сочетает экологические инновации с высочайшей производительностью, а используемые в гиперкаре технологии предлагают новый подход к декарбонизации автоспорта и развитию спортивных автомобилей.

Alpine Alpenglow Hy4 Фото: Alpine Cars

«Мы считаем, что водород станет естественным шагом в области карбонизации для следующих поколений машин для гонок на выносливость, может, даже и в Формуле-1», — отметил глава автоспортивной программы марки Бруно Фамен.

Внутренняя компоновка Alpine Alpenglow Hy4 Фото: Alpine Cars

На трассу автомобиль выйдет уже 11 мая — в рамках демонстрационных заездов перед «6 часами Спа». В июне планируется ещё один подобный выезд — уже в дни «24 часов Ле-Мана».