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Марко ответил, считает ли «Макларен» угрозой для «Ред Булл» после победы Норриса в Майами

Марко ответил, считает ли «Макларен» угрозой для «Ред Булл» после победы Норриса в Майами
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о шансах «Макларена» навязать борьбу австрийской команде в нынешнем сезоне Формулы-1.На последнем этапе «Королевских гонок», Гран-при Майами, победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Может ли «Макларен»» стать угрозой? Нет, я не беспокоюсь по этому поводу. Норрис отстаёт от Макса более чем на 50 очков. Кроме того, в Имоле мы привезём обновления, от которых я многого ожидаю. Но этап в Майами показал, что нам нужно оставаться сосредоточенными», — приводит слова Марко Oe24.at.

Отметим, что «Ред Булл» в настоящий момент лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 239 очков. На втором месте «Феррари» со 187 баллами. Топ-3 замыкает «Макларен» (124 очка).

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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