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62-летний Карлос Сайнс-старший примет участие в ралли Дакар-2025

62-летний Карлос Сайнс-старший примет участие в ралли Дакар-2025
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Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, примет участие в ралли Дакар-2025 в составе «Форда», сообщает пресс-служба команды. Его партнёром станет 52-летний гонщик Нани Рома.

Сайнс-старший выступает на ралли Дакар с 2006 года. Он всегда участвовал только в классе легковых автомобилей. Ему дважды удавалось занимать первое место в составе «Фольксвагена», а также брал титулы, будучи пилотом «Пежо», «Мини» и «Ауди».

Именно в «Ауди» Сайнс выступал в трёх предыдущих ралли. В 2024 году ему удалось завоевать ещё один титул.

Карлос также является двухкратным победителем чемпионатов мира по ралли в 1990 и 1992 году, будучи участником команды «Тойота». В 2018 году Сайнс создал собственную команду в Экстрим-Е.

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