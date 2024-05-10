Падди Лоу: в Формуле-1 многое зависит от удачи

Бывший технический директор команд «Мерседес», «Макларен» и «Уильямс» Падди Лоу считает, что в Формуле-1 многое зависит от удачи.

«Если вы поговорите с командами, у которых хорошо идут дела, если они не слишком высокомерны, то они скажут вам: «В этом спорте вам должна сопутствовать удача». Если у вас получается хорошая машина, не стоит думать, что это исключительно благодаря твоему таланту.

Большинство из нас усвоили эту истину за прошедшие годы. К сожалению, сегодняшняя Формула-1 во многом завязана на оптимизацию на микроуровне поверх базовых структур», — приводит слова Лоу издание Motorsport.

Напомним, в 2026 году в Формуле-1 будет введён новый технический регламент, он затронет и моторы, и аэродинамику, и шасси.