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Падди Лоу: в Формуле-1 многое зависит от удачи

Падди Лоу: в Формуле-1 многое зависит от удачи
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Бывший технический директор команд «Мерседес», «Макларен» и «Уильямс» Падди Лоу считает, что в Формуле-1 многое зависит от удачи.

«Если вы поговорите с командами, у которых хорошо идут дела, если они не слишком высокомерны, то они скажут вам: «В этом спорте вам должна сопутствовать удача». Если у вас получается хорошая машина, не стоит думать, что это исключительно благодаря твоему таланту.

Большинство из нас усвоили эту истину за прошедшие годы. К сожалению, сегодняшняя Формула-1 во многом завязана на оптимизацию на микроуровне поверх базовых структур», — приводит слова Лоу издание Motorsport.

Напомним, в 2026 году в Формуле-1 будет введён новый технический регламент, он затронет и моторы, и аэродинамику, и шасси.

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