Падди Лоу сравнил Формулу-1 с Римской и Греческой империями

Бывший технический директор команд «Мерседес» и «Уильямс» Падди Лоу сравнил ситуацию в Формуле-1 с античными империями. Так он отреагировал на вопрос, сможет ли «Мерседес» преодолеть череду неудач.

«Они могут вернуться на вершину, а могут и не вернуться. Всё может стать еще хуже. Такова природа спорта, и поэтому так интересно наблюдать, как чемпионы приходят и уходят.

Империи создаются и рушатся, и я всегда считал, что Формула-1 чем-то похожа на римлян и греков. Самоуспокоенность может стать одной из причин краха, и мы видели это на примере римлян.

В 1992 году в «Уильямсе» мы были очень рады победить «Макларен», который несколько лет был непобедимым, а мы одолели их. Сперва, ты не можешь в это поверить, но затем сам становишься таким же", — приводит слова Лоу издание Motorsport.

«Мерседес» доминировал в Формуле-1 с 2014 по 2020 годы, но после введения нового регламента в 2022 году немецкая команда перестала регулярно бороться за победы в гонках.