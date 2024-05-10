Джо Сейвуд считает, что Антонелли попадёт в «Мерседес» без транзита через «Уильямс»

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд считает, что итальянский юниор Андреа Кими Антонелли будет в следующем году выступать за «Мерседес», а не за «Уильямс».

«Ситуация меняется. Сейчас наиболее вероятно, что в следующем году он будет в «Мерседесе», а не в «Уильямсе»», — написал Джо Сейвуд в авторской колонке Green Notebook на своём блоге.

Ранее некоторые издания и инсайдеры сообщали, что поддерживаемый «Мерседесом» Андреа Кими Антонелли может дебютировать в Формуле-1 в составе британской команды «Уильямс», и лишь затем – через год-два, набравшись опыта, – перейдёт в немецкую команду.

Кроме того, ФИА получила запрос на досрочную выдачу Антонелли суперлицензии для участия в Формуле-1 до достижения им 18-летия. Но руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не они являются инициаторами этого процесса.