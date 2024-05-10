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«Это ерунда». Хельмут Марко высказался о слухах вокруг Риккардо

«Это ерунда». Хельмут Марко высказался о слухах вокруг Риккардо
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о том, что Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в составе «РБ» уже в Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Слухи о том, что Лиам Лоусон заменит Риккардо в Имоле, — ерунда.

Менеджер Лиама из Новой Зеландии, он был в Майами, видимо, у него есть определённые мечты, и о них стало известно через некоторые СМИ – в том числе и из Новой Зеландии.

В Имоле вообще ничего не планируется», — приводит слова Марко издание Last Word on Sports.

Издание отмечает, что «Ред Булл» не намерен принимать никаких решений по пилотам до лета. Приоритет в составе «РБ» отдаётся Юки Цуноде и Дэну Риккардо. Карлос Сайнс рассматривается как вариант для старшей австрийской команды. Лиаму Лоусону остаётся только ждать своего шанса, но еще ничего не предрешено.

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