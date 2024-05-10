Хорнер рассказал, что у «Ред Булл» был разработан план на случай ухода Ньюи

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в австрийской команде давно был разработан план действий на случай ухода главы технического департамента Эдриана Ньюи.

«Мы знали, что этот момент настанет, поэтому мы заранее создали план действий, который позволит принять эстафету и продолжить ее.

Нам будет грустно видеть его уход, но он оставляет команду в хорошей форме. И у нас есть отличная команда людей, сила и глубина структуры, которые помогут нам двигаться вперёд.

Нам удавалось удерживать его в течение 18 лет, но, к сожалению, ничто не вечно. Эдриан был в «Уильямсе» семь лет, в «Макларене» тоже семь лет. Нам удалось удерживать его 18 лет.

Благодаря инженерной команде, которая у нас есть, у нас хорошие шансы на будущее. Мы всегда знали, что этот день приближается, и именно с 2014 года, когда Эдриан уже был очень близок к уходу, был разработан этот план», — приводит слова Хорнера издание Racing News 365.