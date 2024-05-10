Нико Хюлькенберг рассказал, почему выбрал «Ауди»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг рассказал, почему он выбрал вариант с продолжением карьеры в «Кик-Заубере»/«Ауди».

«Я благодарен «Хаасу» и Гюнтеру Штайнеру (бывшему руководителю команды), за то что они снова открыли для меня дверь в Формулу-1 после трех лет отсутствия в чемпионате. Без них я, вероятно, никогда бы не получил этот контракт. Но в конечном итоге решают не эмоции и не чувство благодарности. Что меня больше всего привлекло в проекте «Ауди», так это их план и амбиции.

У них было четыре года на подготовку к 2026 году, когда произойдёт одно из самых радикальных изменений правил в истории Формулы-1. Карты перетасовываются, и лидерство «Ред Булл» может исчезнуть. Учитывая сроки на подготовку, мощь «Ауди» и ресурсы заводской команды, шанс на успех определенно есть.

Сам по себе фактор крупного бренда не означает, что всё получится. Но я думаю, предпосылки для того, чтобы как можно быстрее стать конкурентоспособными, есть», — приводит слова Хюлькенберга издание Bild.