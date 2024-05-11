Марко: в Майами у нас была не самая быстрая машина

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что на Гран-при Майами у австрийской команды была не самая быстрая машина в пелотоне.

«В субботу Ландо Норрис и «Макларен» не показали свой истинный темп. У него также была плохая стартовая позиция в основной гонке. Если бы он хорошо квалифицировался, то для нас всё было бы намного сложнее.

Конечно, Норрис выиграл от появления машины безопасности, но «Макларен» также превосходил нас по темпу. Если бы не появление сейфти-кара, ситуация была бы напряжённой. Есть большая разница между тем, чтобы быть быстрее и совершить обгон. Было видно, что Норрису не удавалось обогнать Серхио Переса. Но когда он заехал в боксы, а Норрис получил простор, сразу стала видна их скорость.

Если бы Макс остался впереди, это, безусловно, была бы захватывающая гонка, хотя я считаю, что ему удалось бы удержать Норриса позади, несмотря на лучший темп и скорость «Макларена» на прямых.

«Ред Булл» много проигрывал в первом повороте, и Макс говорил, что на протяжении всего уикенда им не удавалось добиться правильного баланса. У нас была не самая быстрая машина, и даже до того, как Макс сбил столбик, мы лишь чуть-чуть опережали «Феррари» по скорости», — приводит слова Марко издание Speedweek.