Стали известны подробности тестов Шумахера и Антонелли в «Сильверстоуне»

Стали известны подробности совместных тестов Мика Шумахера и Андреа Кими Антонелли, которые «Мерседес» организовал на трассе «Сильверстоун».

Издание F1-Insider сообщает, что заезды прошли на машине «Мерседеса» двухлетней давности – W13.

Первым работал Мик Шумахер. Команда не ставила перед ним задачу гнаться за временем. Тест-пилот «Мерседеса» опробовал определённые настройки, в основном с большим количеством топлива и на жёстких шинах, чтобы инженеры могли докопаться до сути текущих проблем команды.

Результаты хронометража в Сильверстоуне не разглашаются. Но сообщается, что после некоторых первоначальных технических проблем Шумахер провёл 10 отрезков и в общей сложности проехал 350 километров. Инженеры были очень довольны работой немецкого гонщика.

Затем за руль сел Антонелли, которому разрешили погонять в своё удовольствие на пустых баках и мягких шинах. Время его круга тоже держится в тайне.