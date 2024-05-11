Джордж Расселл прояснил своё отношение к проблемам «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о проблемах команды в начале нынешнего сезона.

«Мы должны оправдывать наши ожидания и не терять настроя, потому что такова наша машина сейчас. Мы не окажемся внезапно на поуле на следующем этапе. Как бы усердно мы ни работали, как бы нам ни хотелось, чтобы всё произошло сейчас, мы являемся четвёртой командой в квалификации и третьей — в гонке. Такова действительность.

Когда потенциал машины будет раскрыт? Я не смогу назвать сроки, по правде говоря. Положительный момент заключается в том, что мы видим, из-за чего испытываем проблемы. Я не считаю, что мы потерялись. Мы знаем, что у нас проблема, и знаем, куда нам нужно двигаться», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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