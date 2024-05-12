Серхио Перес призвал пересмотреть начисление штрафных баллов в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что система начисления штрафных баллов в «королевских гонках» должна быть пересмотрена. По мнению мексиканца, гонщики несправедливо попадают под санкции.
«На это нужно обязательно обратить внимание, потому что иногда тебя наказывают, и уже после начисляют штрафные баллы.
У каждого гонщика есть штрафные баллы, которые, вероятно, выходят за рамки. Но таковы правила. Надеюсь, в будущем это будет пересмотрено», — приводит слова Переса издание GPblog.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 101.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 85.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 83.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.