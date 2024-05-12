Серхио Перес призвал пересмотреть начисление штрафных баллов в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что система начисления штрафных баллов в «королевских гонках» должна быть пересмотрена. По мнению мексиканца, гонщики несправедливо попадают под санкции.

«На это нужно обязательно обратить внимание, потому что иногда тебя наказывают, и уже после начисляют штрафные баллы.

У каждого гонщика есть штрафные баллы, которые, вероятно, выходят за рамки. Но таковы правила. Надеюсь, в будущем это будет пересмотрено», — приводит слова Переса издание GPblog.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 101.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 85.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 83.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.