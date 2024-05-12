Штайнер: многие команды хотели бы иметь проблемы «Ред Булл» в Майами

Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер прокомментировал победу британской команды «Макларен» на Гран-при Майами.

«Выступление «Макларена» было отличным, «Ред Булл» не доминировал. Они, очевидно, были медленнее. И когда Ландо оказался впереди, то не допускал ошибок, и всё стало ещё лучше.

У «Ред Булл» были небольшие проблемы в Майами, но жаловались все. Однако они выиграли две квалификации и спринт. Думаю, что многие команды хотели бы иметь такие проблемы.

Я слышал Макса, он сказал, что его машина не была хороша, однако все отметили, что он завоевал поул. Так что машина была хороша. Гонка получилась отличной, и я думаю, что даже Макс обрадовался тому, что не победил», — приводит слова Штайнера Sky Germany.