Ферстаппен рассказал, как он отнёсся к решению Хюлькенберга перейти в «Ауди»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал решение соперника по Формуле-1 Нико Хюлькенберга перейти в «Ауди»/«Кик-Заубер».

«Я полностью понимаю, почему «Ауди» выбрала его, а также почему Нико выбрал «Ауди». Конечно, я считаю, что лучше реже менять команды, но иногда это не в твоей власти. Так что я понимаю его решение, и я очень рад за него. Я рад, что он будет выступать в Формуле-1 ещё как минимум два года,. Он абсолютно точно заслужил это.

Нико — очень хороший гонщик. В определённые моменты его карьеры ему могло немного не повезти, когда он должен был быть на подиуме. Однако просто не получилось», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.

На данный момент пилотами «Кик-Заубера» являются Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, но в конце года у обоих истекают контракты. Целью №1 для «Ауди» является Карлос Сайнс, который не спешит делать выбор по поводу своего будущего.