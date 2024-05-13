В «Кик-Заубере» отреагировали на обращение Конгресса США к Ф-1 из-за «Андретти»

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави прокомментировал недавний интерес некоторых американских политических деятелей по поводу ситуации с отклонения Формулой-1 заявки «Андретти» на вступление в чемпионат. Ранее сообщалось, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Джордан начал расследование в отношении Формулы-1 и потребовал от неё предоставить ряд документов относительно отклонения заявки американской команды.

«Да, я понимаю, что для правительства может быть важно поддерживать компании в своей стране. Но я считаю, что это такой вопрос, ответ на который должны дать те лица в Формуле-1, кто имеет право принимать подобного рода решения. Тот факт, что у нас есть три гонки в США и многие американские компании участвуют в Формуле-1, не означает автоматически, что нам также нужна команда из США. У нас уже есть одна команда – «Хаас». При этом у нас нет ни одной команды из Саудовской Аравии или Катара, хотя мы там участвуем», — приводит слова Алунни Брави Motorsport-Total.

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