В Ligier и Bosch представили водородную гоночную машину. Демозаезды пройдут в Ле-Мане

Компания Ligier Automotive совместно с Bosch Engineering представили JS2 RH2 — гоночный автомобиль с водородным двигателем. По словам создателей, на тестах прототип спорткара неоднократно развивал более 280 км/ч, а его создатели отмечают, что его максимальная скорость близка к 300 км/ч.

Ligier JS2 RH2 Фото: Bosch

Под капотом у машины трёхлитровый битурбо двигатель мощностью 602 лошадиные силы. За время испытаний Ligier JS2 RH2 проехал уже более 5000 километров без существенных проблем, утверждают разработчики.

Ligier JS2 RH2 Фото: Bosch

В то же время отмечается, что Ligier и Bosch запускают инициативу по разработке водородного двигателя на жидком топливе для гонок, что позволит эффективнее добиться оптимизации компонентов и технологий.

Компоновка Ligier JS2 RH2 Фото: Bosch

Публичный дебют автомобиля состоится на гонке «24 часа Ле-Мана» — в субботу, 15 июня, перед стартом суточного марафона Ligier JS2 RH2 совершит несколько демонстрационных кругов по трассе «Сарте».