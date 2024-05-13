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В Ligier и Bosch представили водородную гоночную машину. Демозаезды пройдут в Ле-Мане

В Ligier и Bosch представили водородную гоночную машину. Демозаезды пройдут в Ле-Мане
Ligier JS2 RH2
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Компания Ligier Automotive совместно с Bosch Engineering представили JS2 RH2 — гоночный автомобиль с водородным двигателем. По словам создателей, на тестах прототип спорткара неоднократно развивал более 280 км/ч, а его создатели отмечают, что его максимальная скорость близка к 300 км/ч.

Ligier JS2 RH2

Ligier JS2 RH2

Фото: Bosch

Под капотом у машины трёхлитровый битурбо двигатель мощностью 602 лошадиные силы. За время испытаний Ligier JS2 RH2 проехал уже более 5000 километров без существенных проблем, утверждают разработчики.

Ligier JS2 RH2

Ligier JS2 RH2

Фото: Bosch

В то же время отмечается, что Ligier и Bosch запускают инициативу по разработке водородного двигателя на жидком топливе для гонок, что позволит эффективнее добиться оптимизации компонентов и технологий.

Компоновка Ligier JS2 RH2

Компоновка Ligier JS2 RH2

Фото: Bosch

Публичный дебют автомобиля состоится на гонке «24 часа Ле-Мана» — в субботу, 15 июня, перед стартом суточного марафона Ligier JS2 RH2 совершит несколько демонстрационных кругов по трассе «Сарте».

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