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Педро де ла Роса: Алонсо заслуживает гораздо большего, время ему это даст

Педро де ла Роса: Алонсо заслуживает гораздо большего, время ему это даст
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса комплиментарно высказался о гонщике британской команды Фернандо Алонсо.

«Я всегда считал, что в конце концов всё недополученное придёт, всё уравновесится. В спорте Фернандо заслуживает гораздо большего. Не из-за того, как много сил им было вложено. Ведь другие гонщики также прилагали усилия, старались изо всех сил с самого детства. Нет. Всё дело в его страсти, преданности делу и необузданном таланте. Он заслуживает гораздо большего, чем два чемпионских титула. Поэтому я всегда говорю себе, что время даст ему то, чего ему сейчас не хватает. Фернандо достоин большего», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

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