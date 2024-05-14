«Я бы сделал ставку». Ральф Шумахер назвал своего фаворита на переход в «Хаас»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о потенциальном составе пилотов «Хааса». Ранее стало известно, что по окончании этого сезона команду покинет Нико Хюлькенберг.

«По имеющейся информации, «Феррари» должна предоставить Оливеру Берману хороший шанс. А мы знаем, что «Хаас» пользуется моторами «Феррари». Возможно, они могли бы получить за это ещё немного денег. Это был бы отличный шанс. Но для этого им нужен хороший опытный пилот, и мне не кажется, что Магнуссена будет достаточно. Любопытно посмотреть, кто перейдёт в «Хаас». Я бы сделал ставку на Боттаса, но посмотрим», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sport Germany.

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