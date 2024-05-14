Раскрыта внешность нового кроссовера «Москвич 8»

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Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Telegram-канале фотографию собранного на заводе «Москвич» кроссовера «Москвич 8». Дизайн модели был представлен в середине апреля, а теперь появилась первая фотография собранной машины.

Известно, что «Москвич 8» оснащается бензиновым двигателем GDI мощностью 174 лошадиные силы, который комплектуется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Работа на заводе «Москвич» Фото: t.me/mos_sobyanin

Эта модель станет четвёртой в текущей линейке — в данный момент доступны также кроссовер «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о запуске на заводе «Москвич» сборки автомобилей по технологии полного цикла. Также отмечается, что в данный момент на производственной линии работает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков.