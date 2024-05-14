Журналист BBC назвал двух главных претендентов на потерю места в Формуле-1

Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон назвал двух гонщиков, которые более других рискуют потерять место в Формуле-1 по ходу сезона-2024.

«Два главных кандидата — Логан Сарджент из «Уильямса» и Даниэль Риккардо из «РБ».

Сарджент очень похож на гонщика, чье пребывание в Формуле-1 подходит к концу. Если он не переломит ситуацию, то единственный вопрос, похоже, будет в том, высадят его по ходу сезона или уже в конце.

Говорят, что «Уильямс» хочет заменить его до конца сезона на протеже «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который в этом сезоне дебютировал в Формуле-2. Но Антонелли всего 17 лет, и на данный момент он не имеет суперлицензии. Надёжные источники сообщают, что шансов на участие итальянца в Формуле-1 до его 18-летия, то есть 25 августа, практически нет. Это означает, что после летнего перерыва он может поехать за «Уильямс» на Гран-при Нидерландов или Италии.

Однако этот план так же зависит от стратегии «Мерседеса». Маловероятно, что «Уильямс» захочет взять Антонелли на неполный сезон только для того, чтобы в 2025-м он перешел в «Мерседес».

Что касается Риккардо, он снял с себя некоторое давление благодаря сильным выступлениям в Китае и Майами.

Но в целом он смотрится слабее Юки Цуноды. Ему необходимо изменить ситуацию, если он не хочет, чтобы по ходу сезона его заменил Лиам Лоусон», — приводит слова Бенсона издание Crash.