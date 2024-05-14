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Ньюи: не знаю, буду ли я вовлечён в это, но переход на новый регламент будет сложным

Ньюи: не знаю, буду ли я вовлечён в это, но переход на новый регламент будет сложным
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Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи прогнозирует большую проблему из-за существенных перемен в техническом регламенте Формулы-1, но не подтвердил, конётся ли это его самого.

«На данный момент проект нового регламента выглядит просто странным набором правил, но заранее говорить, что они будут плохими, слишком преждевременно.

В какой-то момент вы, как конструктор, перестаёте размышлять о том плохой регламент или хороший, а просто приступаете к решению своей задачи.

Я уверен, что 2026-й год станет очередным большим испытанием. Я не знаю, буду ли я частью этого процесса или нет, но для тех, кто будет в это вовлечен, это будет большим испытанием», — приводит слова Ньюи Sky Sports.

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале 2025 года.

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