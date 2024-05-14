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Магнуссен: в этом году мы копируем не только «Феррари», но и «Ред Булл»

Магнуссен: в этом году мы копируем не только «Феррари», но и «Ред Булл»
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Кевин Магнуссен хочет остаться в составе «Хааса» на 2025 год, поскольку чувствует, что у него еще есть незаконченные дела с американской командой.

«У меня такое ощущение, что здесь еще осталось много незавершенных дел. Я здесь уже много лет. Всегда был какой-то потенциал, который мы не полностью раскрывали. И я чувствую, что сейчас мы создаем хорошую основу для реализации этого потенциала. У нас собрались очень способные и талантливые люди. Мне кажется, в начале моего пути в «Хаасе» этого не было.

Знаете, многие люди поначалу думали, что мы просто копируем «Феррари», но мы много раз доказывали, что мы не просто копируем, а и делаем что-то своё. В этом году мы копируем не только у «Феррари», но и у «Ред Булл» — как и все остальные. В команде есть определённый потенциал, который я хотел бы увидеть реализованным», — приводит слова Магнуссена издание Motorsport.

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Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент
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