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ФИА объявила тендер на облегченную версию «гало»

ФИА объявила тендер на облегченную версию «гало»
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила тендер на разработку облегченной версии «гало», которая будет использоваться с 2026 года и должна снизить вес машин Формулы-1. Об этом сообщает издание F1i.

В 2026 году Формула-1 переходит на новый технический регламент, и одной из целей руководства чемпионата ставится облегчение машин. Одним из способов ее достижение ФИА видит в уменьшении веса «гало», обязательного устройства, которое защищает кокпит болида.

На данный момент вес системы составляет 7 килограммов. В ФИА намерены добиться снижения веса новой «гало» из титанового сплава на 1 килограмм.

В ФИА заявляют, что облегченная конструкция не снизит защиту гонщиков, она пройдет строгие испытания с силой, превышающей 125 килоньютонов, чтобы гарантировать, что она соответствует тем же строгим стандартам безопасности, что и нынешняя.

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