«Они будто бьются головой о стену». Комментатор BBC – о «Мерседесе»

Комментатор Формулы-1 на BBC Radio 5 Live и Sky Sports F1 Гарри Бенджамин считает, что в «Мерседесе» всё еще не нашли правильный вектор развития своей машины, хотя надеются исправить ситуацию в Имоле с помощью обновлений W15.

«Я думаю, «Мерседес» всё еще находится не в лучшем положении. Они привезли обновления в Майами. Они сами мне сказали, я разговаривал с некоторыми членами команды, что подняли антикрыло, понимая, что это снизит скорость на прямой, особенно на такой длинной, как в Майами.

Но, несмотря на это, Льюис Хэмилтон провёл там один из лучших уикендов в этом году. Но «Мерседес» все равно находится внизу топ-10. Не знаю, как у вас, а у меня такое ощущение, что они всё еще растеряны.

Да, они могут внедрить больше обновлений, но в какой-то момент возникает ощущение, будто ты бьешься головой о кирпичную стену», — сказал Бенджамин в подкасте Sky Sports.