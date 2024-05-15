Комментатор BBC: Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», а Сайнс его заменит

Комментатор Формулы-1 на BBC Radio 5 Live и Sky Sports F1 Гарри Бенджамин высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет команду.

«Что ж, ранее стало известно об уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл». До этого я не был уверен, что Макс Ферстаппен покинет эту команду. Сейчас у меня в этом больше уверенности. Вижу Карлоса Сайнса в качестве замены Макса в «Ред Булл». Мы знаем, что у Карлоса есть предложение от «Ауди», они его схватят, несмотря ни на что.

Полагаю, Сайнс скорее заменит Ферстаппена, чем будет рядом с ним. Думаю, Ферстаппен уйдёт и Сайнс будет тем парнем, который его заменит. Сейчас я всё больше склоняюсь к такому мнению», — сказал Бенджамин в подкасте Sky Sports.

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