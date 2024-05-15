Китайский электромобиль побил мировой рекорд «лосиного теста». Предыдущий держался 25 лет

Китайский электромобиль IM L6 установил новый мировой рекорд скорости в «лосином тесте», сообщает издание IT Home. При этом предыдущий рекорд держался четверть века — он был установлен в 1999 году на Citroën Xantia Activa V6.

«Лосиный тест» представляет собой упражнение на резкое перестроение, имитирующее объезд внезапно появившегося препятствия, и испытывает устойчивость автомобиля. В 1999 году Citroën Xantia Activa V6 выполнил манёвр на скорости 85 км/ч. Для сравнения, Tesla Model Y, самый продаваемый автомобиль 2023 года, прошёл тест на скорости менее 84 км/ч, а новый Porsche 718 Boxster — на 79 км/ч.

IM L6 удалось успешно выполнить упражнение на скорости 90,96 км/ч. В этом электромобилю помогла интеллектуальная цифровая система Lizard, которая управляет каждым из колёс по отдельности и обеспечивает машине дополнительную устойчивость на дороге.

Электроседан IM L6 от входящего в концерн SAIC бренда IM Motors был представлен в апреле 2024 года. До 100 км/ч L6 разгоняется за 2,74 секунды, а максимальная скорость машины ограничена на уровне 268 км/ч.