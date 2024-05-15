ФИА планирует ужесточить наказание за намеренный выезд с трассы — Autosport

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить наказание за намеренный выезд с трассы с целью сохранения позиции, сообщает издание Autosport.

Причиной же послужило выступление Кевина Магнуссена из «Хааса» на последнем Гран-при Майами, где датчанин неоднократно нарушал правила, чтобы не дать обогнать себя британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», за что получил 35-секундный штраф, а после был вызван к стюардам из-за подозрения в неспортивном поведении.

Отметим, что Магнуссен сделал это ради того, чтобы его напарник немец Нико Хюлькенберг смог остаться в очковой зоне.

Сообщается, что ФИА намерена заменить штрафное время на проезд по пит-лейну. Вопрос будет поднят на предстоящем этапе в Имоле (Италия), который пройдёт с 17 по 19 мая.