Алексей Попов: считаю, что новый «Москвич» — это позор

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов заявил, что никогда не купит себе новый «Москвич», созданный на базе китайского кроссовера JAC JS4. По словам Попова, ему не нравится внешность автомобиля, а для перезапуска бренда «Москвич» стоило выбрать другую модель.

«Я считаю, что новый «Москвич» — это позор. Есть марка Honqi, и вроде бы на её базе будут делать новую «Волгу». Если её сделают, я, может, даже её и куплю, потому что мне нравится и бренд Honqi, и «Волга». А вот «Москвич» просто ужасен. — Он дисгармоничен со всех ракурсов. Не видел ни одного человека, который за свои деньги купил бы эту машину. Она просто некрасивая. Я даже не знаю, хорошая она или нет. Из гигантского количества китайских автомобилей выбрать вот этот? На мой взгляд, это глупо», — сказал комментатор на подкасте на YouTube-канале ST Tuning.

При этом ранее Алексей Попов заявил, что является фанатом китайских автомобилей, многие из которых по качеству не уступают лидерам индустрии.

Напомним также, что чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём телеграм-канале фотографию новой модели — «Москвич 8».