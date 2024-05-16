Глава «Астон Мартин»: мы не критикуем Лэнса в публичном пространстве

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что пилот их команды канадец Лэнс Стролл подвергается непубличной критике со стороны руководства.

«Критика присутствует. Но, как и в ситуации с Фернандо Алонсо, мы не критикуем его в публичном пространстве. Лэнс, которого мы знаем, отличается от того человека, которого могут представлять себе фанаты и зрители. Это одна из причин, почему мы выступаем на его стороне, когда его критикует кто-то другой. Он очень трудолюбивый. Стоит понять, что он не просто прилетает и сразу садится в болид, что соответствовало бы шаблонному восприятию», — приводит слова Майка портал Auto Motor und Sport.

В личном зачёте Формулы-1 Лэнс Стролл занимает 11-ю позицию с девятью очками.