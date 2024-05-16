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Берман высказал мнение о новых брызговиках для болидов Ф-1 после съёмочных дней во Фьорано

Берман высказал мнение о новых брызговиках для болидов Ф-1 после съёмочных дней во Фьорано
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Юниор «Феррари» Оливер Берман поделился мнением о недавних тестах командой новых брызговиков во время съёмочных дней во Фьорано. Ранее предполагалось, что брызговики в будущем могут использоваться в Формуле-1 во время дождевых гонок.

«Пока о них сказать мне особо нечего. Нам нужно продолжать работать над этим вопросом. Мы разработали несколько разных конфигураций и ездили по прямым. Это делалось для того, чтобы оценить, насколько сложным будет преследование соперников на прямых. Мы провели четыре или пять заездов, пробуя разные уровни открытости брызговиков. В том случае, если они полностью закрыты, возникают сложности с точки зрения температуры шин. Думаю, проблема в том, что в этих машинах слишком большая прижимная сила, образующееся от днища, и, конечно, брызги летят вслед за воздухом. Видимость по-прежнему была довольно плохой. Конечно, стало немного лучше, но ещё есть над чем работать», — приводит слова Бермана Motorsport.

Правильный пит-стоп «Феррари»:

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