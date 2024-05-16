Оливер Берман высказался о возможности заменить Хюлькенберга в «Хаасе»

Юниор «Феррари» Оливер Берман прокомментировал решение гонщика Нико Хюлькенберга и команды «Хаас» расстаться после окончания нынешнего сезона.

«Конечно, я рассматриваю это как свой шанс. Однако тот факт, что появляется свободное место, ещё не означает, что я получу его. Я всё так же должен выходить на трассу и добиваться его благодаря хорошим выступлениям в Формуле-2 и свободных тренировках в Формуле-1. Я должен хорошо выступать и показать, что готов побеждать в Формуле-1. Я просто хочу продолжать учиться, продолжать совершенствоваться. Как я уже сказал, каждый раз, когда я пилотирую болид Формулы-1, то увеличиваю свой опыт», — приводит слова Бермана Crash.net.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: