Албон заявил, что вёл переговоры с несколькими командами Ф-1 о подписании контракта

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал, что вёл переговоры с некоторыми командами Формулы-1 перед тем, как решил продлить контракт с британским коллективом.

«Не буду говорить, с какими именно командами я общался, однако их было несколько. Всё пришло к тому, где мне было бы комфортно. И «Уильямс» лучше всего подходил для этого. Я рассмотрел все предложения, у меня было много времени, чтобы сделать выбор. Мне кажется, что сейчас все выжидают и тянут время. Но у меня всё было просто — мне следовало подписать и сосредоточиться на создании истории, на будущем команды.

Я выбрал «Уильямс», поскольку это команда, с которой мне довелось работать. Я её знаю, а также знаю людей и верю в проект, верю в Джеймса Ваулза и совет директоров. Возможности «Уильямса» намного выше тех, которые мы показываем сейчас. Когда я думаю над тем, чего команда должна достичь в ближайшие несколько лет, то понимаю, что это более высокий уровень, чем у наших нынешних соперников», – приводит слова Албона портал Racingnews365.