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Ваулз раскрыл, сколько кандидатов рассматривает «Уильямс» на место пилота в команде

Ваулз раскрыл, сколько кандидатов рассматривает «Уильямс» на место пилота в команде
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о ситуации с составом пилотов своей команды. По словам Ваулза, в настоящий момент у гоночного коллектива есть два-три варианта на место второго пилота. Ранее команда продлила контракт с Александером Албоном.

«На данный момент я рассматриваю примерно три варианта на 2025 и 2026 годы. Всё очень просто. Когда мы будем в состоянии говорить об этом открыто, мы это сделаем. Мы понимаем, что должны выступать на самом высоком уровне. У Логана Сарджента есть необходимые навыки, но ему нужно их реализовать. При этом очевидно, что нам также нужно вести переговоры с другими пилотами, и мы это делаем», — приводит слова Ваулза издание F1i.

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