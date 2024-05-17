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Боттас раскрыл, что Леклер узнает о Хэмилтоне, когда тот перейдёт в «Феррари»

Боттас раскрыл, что Леклер узнает о Хэмилтоне, когда тот перейдёт в «Феррари»
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Это случится в следующем сезоне. Ранее Боттас выступал в «Мерседесе», где был товарищем Льюиса по команде.

«Когда Шарль познакомится с Льюисом поближе, я уверен, он проникнется к нему большим уважением. На самом деле Льюис действительно хороший человек. Он может быть по-настоящему хорошим командным игроком. Он вносит большой вклад в работу гоночного коллектива. Но он также узнает, что Льюис чрезвычайно быстр и стабилен. Он редко допускает ошибки. Мне не нужно давать никаких советов Шарлю. Он уже взрослый мужчина, и у него уже есть некоторый опыт. Думаю, они будут хорошими товарищами по команде», — сказал Боттас на канале sdpn в YouTube.

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