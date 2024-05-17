Виталий Петров: в 2011 году Джеймс Эллисон обиделся на меня

Российский автогонщик Виталий Петров вспомнил ситуацию из 2011 года, когда он раскритиковал слабое развитие болида «Лотус-Рено», что не понравилось тогдашнему техническому директору команды Джеймсу Эллисону.

«Джеймс [Эллисон] в 2011 году обиделся на меня за фразы про развитие машины того сезона. Но это его проблемы. А что я должен был сказать, если начинаем мы с третьего места, а под конец чемпионата еле попадаем в десятку? Это что, пилоты стали ехать хуже? Да, Джеймс тогда создал уникальную машину с передним выхлопом, но не учёл главный нюанс, что колёса «Пирелли» будут так сильно стираться. Это не «Бриджстоун», на котором можно было проехать две гонки на одном комплекте! И когда все начали улучшать машины, уменьшая износ задних колёс, мы были ограничены передним выхлопом. Нельзя было настолько кардинально переделать аэродинамический пакет, саму базу.

В общем, можно сказать, что Эллисон обиделся не на меня, а сам на себя — что построил хорошую машину, которую невозможно улучшать. Они критиковали гонщиков за каждую мелочь, а правдивые слова в свой адрес не любят. Я такого не понимаю. А то получается, что если пилот ошибается, то он всё, не пилот, а если инженеры ошибаются, то мы не имеем права ничего про них говорить», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.