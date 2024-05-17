Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров вспомнил, как тоже выиграл гонку через две недели после аппендицита

Петров вспомнил, как тоже выиграл гонку через две недели после аппендицита
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров вспомнил, как одержал победу в гонке после операции из-за аппендицита. В нынешнем сезоне с подобной операцией столкнулся Карлос Сайнс из «Феррари». После удаления аппендикса испанец пропускал Гран-при Саудовской Аравии. За руль он вернулся на следующем же этапе, Гран-при Австралии, и стал его победителем.

«Я выступал в Кубке «Лады», наелся семечек! Ну, не прямо много, но для аппендицита много и не надо. Живот заболел, и папа говорит: «Похоже, аппендицит». Отвезли в больницу, там подтвердили, сделали операцию. Я быстро восстановился и приехал на следующий этап в Мячково, где выиграл гонку.

Никаких опасений не было. Главное — доверять врачам. Они же сказали, что нужно делать и когда можно заниматься спортом. Если ты строго придерживаешься инструкций, то всё нормально. Операция же стандартная», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Материалы по теме
Виталий Петров: «Нас с Пермейном разнимали — чуть до драки не дошло!»
Эксклюзив
Виталий Петров: «Нас с Пермейном разнимали — чуть до драки не дошло!»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android