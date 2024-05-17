Петров вспомнил, как тоже выиграл гонку через две недели после аппендицита

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров вспомнил, как одержал победу в гонке после операции из-за аппендицита. В нынешнем сезоне с подобной операцией столкнулся Карлос Сайнс из «Феррари». После удаления аппендикса испанец пропускал Гран-при Саудовской Аравии. За руль он вернулся на следующем же этапе, Гран-при Австралии, и стал его победителем.

«Я выступал в Кубке «Лады», наелся семечек! Ну, не прямо много, но для аппендицита много и не надо. Живот заболел, и папа говорит: «Похоже, аппендицит». Отвезли в больницу, там подтвердили, сделали операцию. Я быстро восстановился и приехал на следующий этап в Мячково, где выиграл гонку.

Никаких опасений не было. Главное — доверять врачам. Они же сказали, что нужно делать и когда можно заниматься спортом. Если ты строго придерживаешься инструкций, то всё нормально. Операция же стандартная», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: