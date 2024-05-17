Петров: для меня ошибка Леклера на «Поль Рикаре» непонятна. У него же столько опыта…

Российский гонщик Виталий Петров высказался о выступлении пилота «Феррари» Шарля Леклера, а также о будущем противостоянии монегаска с британцем Льюисом Хэмилтоном. Напомним, семикратный чемпион мира перейдёт в итальянскую команду в следующем году.

«Леклер — молодой, вспыльчивый. У него уже столько опыта, а он лидирует в гонке и «убирается», как на «Поль Рикаре» в 2022-м… Для меня такая ошибка немного непонятна. Да, в гонке ты тоже едешь на пределе, но всё-таки контролировать машину достаточно легко, если не меняются погодные условия.

У них с Льюисом будет интересное сражение. Если Льюис будет сильно уступать, то на его будущем это точно поставит крест. Но мне верится с трудом, что Хэмилтон будет так проигрывать», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.