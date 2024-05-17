Петров: команды пишут, приглашают в Испанию, в Италию. То же самое у Сироткина

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров признался, что по-прежнему получает много предложений от европейских команд из разных гоночных серий, однако ситуацию сильно осложняют ограничения, введённые для гонщиков из России.

«Нам важно, чтобы мы ехали уж если не под российским флагом, то хотя бы с российскими гоночными лицензиями — именно поэтому мы выступили в суточном марафоне в Дубае. Думаю, все в паддоке были в шоке, что мы и приехали, и поул-позицию в своём классе взяли! Там никаких проблем с российскими лицензиями не было. И ливрея машины была похожа на цвета российского флага и SMP Racing.

Не видим смысла участвовать в других соревнованиях, где наши лицензии не пропускают. Надо полноценно бороться за то, чтобы на гонках не было ограничений для российского флага, российских спонсоров. Но пока вот так.

При этом не вру, могу показать свою электронную почту: команды пишут, приглашают в Испанию, в Италию. То же самое у Сироткина. Но мы вежливо отказываемся, пока такая ситуация. Зачем тем же спонсорам или партнёрам твои выступления под нейтральным флагом?» — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: