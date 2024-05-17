Петров — о прототипах BR03: показали, что у нас не две старые машины, а производство

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о развитии прототипа BR03, созданного программой SMP Racing и сейчас выступающего в гонках на выносливость в России.

«Два-три года назад машина была только что построенной, мы ещё не могли сдавать её в аренду. Это как младенец, которого нужно было научить ходить. Сейчас процентов на 90-95 машина готова к привлечению пилотов со стороны — собственно, для чего мы этот проект и развиваем. У нас уже семь машин в полной боевой готовности, они все готовы выступать. И будет ещё больше — несколько экземпляров прямо сейчас собираются на базе. Главное, мы показали, что у нас не две старые машины, а есть полноценное производство, что построены новые экземпляры, а не просто шоу-кары, макеты.

Сейчас формируется график тестов, чтобы сажать за руль молодых гонщиков. На сегодняшний день прототипы SMP Racing — единственный быстрый класс, который сделан в России. По управлению наш прототип практически идентичен «формулам», это не кузов. Может, переходить на BR03 напрямую с картинга всё-таки не стоит, но в целом это хороший вариант для подготовки, развития», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.