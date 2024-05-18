Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

18 мая состоится третья свободная практика седьмого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд пройдёт на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари и начнётся в 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 17 по 19 мая. Лидером в Кубке конструкторов в настоящий момент является австрийская команда «Ред Булл». В её активе 239 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», на счету которого 187 баллов. Замыкает тройку сильнейших британский гоночный коллектив «Макларен» (124).