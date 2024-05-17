«Мерседес» покинул главный аэродинамик Джоаккино Вино

Команду «Мерседес» покинул глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Об этом сообщает Daily Mirror.

«В «Мерседесе» подтвердили Mirror Sport, что их главный аэродинамик Джоаккино Вино покинул команду», — написал репортёр автоспортивного отдела Daily Mirror Дэниел Моксон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Вино работал в «Мерседесе» с 2018 года, а свою нынешнюю должность в немецкой команде занимал с октября 2022-го.

Несколько дней назад официально стало известно, что «Мерседес» покинул бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио. Они оба присоединились к «Феррари». Серра займёт в «Скудерии» должность руководителя инженерного отдела по производительности шасси, а д'Амброзио станет заместителем руководителя команды Фредерика Вассёра. Жером также назначен руководителем молодёжной Академии «Феррари».