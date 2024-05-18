Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 18 мая, на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари состоится квалификация седьмого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Её начало запланировано на 17:00 по московскому времени

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 17 по 19 мая. Лидером в Кубке конструкторов в данный момент является австрийская команда «Ред Булл». В её активе 239 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», на счету которого 187 баллов. Замыкает тройку сильнейших британский гоночный коллектив «Макларен» (124). В общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл». У него 136 очков. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес (103). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).