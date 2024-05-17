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Босс «Альпин» Фамен назвал кандидата на место в команде на 2025 год

Босс «Альпин» Фамен назвал кандидата на место в команде на 2025 год
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Руководитель «Альпин» Бруно Фамен назвал Мика Шумахера кандидатом на место в команде Формулы-1 на следующий сезон.

«Он определённо является одним из кандидатов. Как и многие другие.

Мик проделывает невероятную работу в гонках WEC. Конечно, он быстр, но, я думаю, все и так знают, что он быстр. Однако нас впечатляет его гоночное мышление. Раньше мы считали, что формульные гонщики эгоистичны, но Мик с самой первой минуты был очень, очень отзывчивым и помогал своим товарищам по команде.

Он готов учиться всему. У него супермышление и суперкомандный дух», — приводит слова Фамена издание RacingNews365.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера является резервным гонщиком «Мерседеса» и в этом году выступает за «Альпин» в WEC.

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